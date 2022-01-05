В Луцке киберполицейский попался на взятке в полторы тысячи долларов

16:59 05 Январь Киев, Украина

Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачен старший инспектор отдела киберполиции в Волынской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
 
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейский потребовал 1500 долларов США от гражданки за не привлечение ее к ответственности за занятие незаконной деятельностью в Интернете.

После получения средств он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Решается вопрос по сообщению правоохранителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению полицейского проводили оперативные работники и следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.