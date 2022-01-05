В Луцке киберполицейский попался на взятке в полторы тысячи долларов

Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачен старший инспектор отдела киберполиции в Волынской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Полицейский потребовал 1500 долларов США от гражданки за не привлечение ее к ответственности за занятие незаконной деятельностью в Интернете.
После получения средств он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
Решается вопрос по сообщению правоохранителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению полицейского проводили оперативные работники и следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.
Полицейский потребовал 1500 долларов США от гражданки за не привлечение ее к ответственности за занятие незаконной деятельностью в Интернете.
После получения средств он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
Решается вопрос по сообщению правоохранителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению полицейского проводили оперативные работники и следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.
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