В Луцке киберполицейский попался на взятке в полторы тысячи долларов

16:59 05 Январь Киев, Украина

Под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачен старший инспектор отдела киберполиции в Волынской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Полицейский потребовал 1500 долларов США от гражданки за не привлечение ее к ответственности за занятие незаконной деятельностью в Интернете.



После получения средств он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.



Решается вопрос по сообщению правоохранителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.



Мероприятия по разоблачению полицейского проводили оперативные работники и следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.





