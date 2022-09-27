В Луцке 3 ноября специалисты по гражданской защите собрали жидкую ртуть в магазине АТБ: всех людей эвакуировали с места происшествия (ФОТО)

Вечером, 3 ноября, в одном из супермаркетов Луцка, в ячейке хранения личных вещей очевидцы увидели в салафановом пакете жидкое вещество, напоминавшее ртуть.

Об этом, что было обнаружено опасное вещество, работники магазина сразу сообщили в полицию.

В дежурную часть районного управления полиции сообщение поступило в 17:40.

На место вызова по адресу проспект Возрождения выехала спасательная бригада. Прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты и оперативно-операционный центр ГУ ГСЧС В Волынской области.

Сразу же была проведена эвакуация работников и посетителей маркета.

На месте специалистами было изъято примерно 200 грамм жидкой ртути.

По сообщению пресс-секретаря ГСЧС в Волынской области Владимира Нестерова, специалисты гражданской защиты в 19:10 закончили собирать опасное вещество и провели демеркуризация (меры, направленные на снижение концентрации паров ртути в воздухе помещений до предельно допустимого) объекта.

Пострадавших на месте происшествия от отравления нет.