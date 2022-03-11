В Лубнах две пенсионерки занимались наркоторговлей

17:04 11 Июнь Киев, Украина

Полиция Полтавщины прекратила противоправную деятельность двух женщин, которые занимались наркоторговлей.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.



По предварительной версии следствия, 73-летняя пенсионерка наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. Кроме этого, полиция установила, что женщина имела сообщницу, 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики.



В ходе обысков изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертное исследование.



Также установлено, что женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ.



Материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих фигуранток. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.