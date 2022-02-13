В Лондоне произошло частичное обрушение здания, есть пострадавшие

12:29 13 Февраль Киев, Украина

Теперь жителям Одессы и многих других городов Украины, где периодически рушатся «уставшие» дома, стане немного легче. Не потому, что кто-то начал ремонт потрепанного временем жилфонда, а потому, что они не одни в своем горе. Даже в благополучной Англии случаются такие обвалы.

Вчера, 12 февраля, вечером, в самой столице Великобритании Лондоне рухнул верхний этаж публичного заведения. Из-за частичного обрушения в баре Two More Years 13 человек получили травмы разной степени тяжести.

Прибывшие на место трагедии медики оказали всем потерпевшим первую помощь. Четверых пришлось госпитализировать.

"Был просто какой-то треск... Я и мой друг побежали в сторону, и все это рухнуло за считанные секунды", - рассказал очевидец.

В завалах оказались заблокированными семь посетителей бара. Выбраться из завалов им помогли прибывшие спасатели.

Что явилось причиной этого обрушения, уточняет полиция.