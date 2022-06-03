В Лисичанске от взрыва российского снаряда погибла женщина

Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Луганской области. В центре Северодонецка идут бои, в Лисичанске от взрыва снаряда погибла женщина.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и глава ВГА Лисичанская Александр Заика в эфире телемарафона.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и глава ВГА Лисичанская Александр Заика в эфире телемарафона.
По словам Заики, в Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка.
Он подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск под контролем ВСУ, но под постоянными обстрелами оккупантов. Однако гуманитарная помощь поступает, у людей хватает еды.
В городе осталось примерно 20 тысяч человек – это пятая часть населения Лисичанска.
Он подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск под контролем ВСУ, но под постоянными обстрелами оккупантов. Однако гуманитарная помощь поступает, у людей хватает еды.
В городе осталось примерно 20 тысяч человек – это пятая часть населения Лисичанска.
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