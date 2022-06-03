В Лисичанске от взрыва российского снаряда погибла женщина

10:42 03 июня Киев, Украина





Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и глава ВГА Лисичанская Александр Заика в эфире телемарафона. Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Луганской области. В центре Северодонецка идут бои, в Лисичанске от взрыва снаряда погибла женщина.Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и глава ВГА Лисичанская Александр Заика в эфире телемарафона.

"Только в Северодонецке, где идут бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке. Вчера (2 июня) утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину", – написал Гайдай.

По словам Заики, в Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка.



Он подчеркнул, что трасса Бахмут – Лисичанск под контролем ВСУ, но под постоянными обстрелами оккупантов. Однако гуманитарная помощь поступает, у людей хватает еды.



В городе осталось примерно 20 тысяч человек – это пятая часть населения Лисичанска.