В Лисичанске кафиры повредили газопровод

07:32 30 марта Киев, Украина

Российские кафиры этой ночью обстреливали Северодонецк, Рубежное, Попасную и Кременную Луганской области. Они наносили авиационные и ракетные удары по районам Кременной. Основные усилия противник сосредоточил на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежного. Удачи не имел. Города под украинским флагом.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов пылают продовольственный на непродовольственные магазины.



Кроме того, в областном центре решисты били по старым районам, повреждены многоэтажки и массовое возгорание гаражей.



В Рубежном ГСЧС разбирали конструкции в нескольких поврежденных домах, оттуда эвакуировали в безопасное место пять человек.