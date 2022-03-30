В Лисичанске кафиры повредили газопровод

Российские кафиры этой ночью обстреливали Северодонецк, Рубежное, Попасную и Кременную Луганской области. Они наносили авиационные и ракетные удары по районам Кременной. Основные усилия противник сосредоточил на взятии под контроль населенных пунктов Попасна и Рубежного. Удачи не имел. Города под украинским флагом.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов пылают продовольственный на непродовольственные магазины.
Кроме того, в областном центре решисты били по старым районам, повреждены многоэтажки и массовое возгорание гаражей.
В Рубежном ГСЧС разбирали конструкции в нескольких поврежденных домах, оттуда эвакуировали в безопасное место пять человек.
В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов пылают продовольственный на непродовольственные магазины.
Кроме того, в областном центре решисты били по старым районам, повреждены многоэтажки и массовое возгорание гаражей.
В Рубежном ГСЧС разбирали конструкции в нескольких поврежденных домах, оттуда эвакуировали в безопасное место пять человек.
В Кременной пылал двухэтажный дом, с другой - спасатели из-под завалов достали одного человека и передали его медикам.
Смена погоды и обстрелы привели к ежедневным массовым пожарам на открытых территориях, горят гектары сухой травы.
Кроме того, из-за вчерашних обстрелов россиянами поврежден газопровод высокого давления в Лисичанске. «Во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарска. Без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Привилегии, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки. Восстановительные работы Газовики Лисичанского МРУЭГХ начнут сегодня утром», – сообщил Гайдай.
Смена погоды и обстрелы привели к ежедневным массовым пожарам на открытых территориях, горят гектары сухой травы.
Кроме того, из-за вчерашних обстрелов россиянами поврежден газопровод высокого давления в Лисичанске. «Во второй половине дня 29 марта вражеский снаряд попал в магистральный газопровод высокого давления диаметром 400 мм в районе Пролетарска. Без газоснабжения остались 35 тысяч абонентов Лисичанска, Привилегии, Новодружеска, Белогоровки, Золотаровки, Шипиловки. Восстановительные работы Газовики Лисичанского МРУЭГХ начнут сегодня утром», – сообщил Гайдай.
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