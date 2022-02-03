В Липовце двое ограбили мебельный магазин и жестоко избили охранника

В Липовце произошло разбойное нападение на мебельный магазин. Двое нападавших в масках избили телохранителя, отобрали у него мобильный телефон и вынесли из кассы 25 тыс. грн и ноутбук.
Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, это произошло около 20:00. Пока один из нападавших беспощадно избивал охранника ногами и руками по голове, его подельник забрал деньги из кассы и похитил ноутбук.
Сообщается, что из-за полученных травм пострадавший до утра пролежал в магазине. Только на следующий день он очнулся, смог дойти в больницу и рассказать, что произошло. О нападении медики уведомили полицию.
В полиции отметили, что охранник сумел описать подозреваемых, что помогло быстро их установить.
Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, это произошло около 20:00. Пока один из нападавших беспощадно избивал охранника ногами и руками по голове, его подельник забрал деньги из кассы и похитил ноутбук.
Сообщается, что из-за полученных травм пострадавший до утра пролежал в магазине. Только на следующий день он очнулся, смог дойти в больницу и рассказать, что произошло. О нападении медики уведомили полицию.
В полиции отметили, что охранник сумел описать подозреваемых, что помогло быстро их установить.
Отмечается, что задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Следствие уже направило в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу на период досудебного расследования.
Следствие уже направило в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу на период досудебного расследования.
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