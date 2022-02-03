В Липовце двое ограбили мебельный магазин и жестоко избили охранника

13:26 02 Февраль Киев, Украина

В Липовце произошло разбойное нападение на мебельный магазин. Двое нападавших в масках избили телохранителя, отобрали у него мобильный телефон и вынесли из кассы 25 тыс. грн и ноутбук.



Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, это произошло около 20:00. Пока один из нападавших беспощадно избивал охранника ногами и руками по голове, его подельник забрал деньги из кассы и похитил ноутбук.



Сообщается, что из-за полученных травм пострадавший до утра пролежал в магазине. Только на следующий день он очнулся, смог дойти в больницу и рассказать, что произошло. О нападении медики уведомили полицию.



В полиции отметили, что охранник сумел описать подозреваемых, что помогло быстро их установить.

«Уже через несколько часов одного из них задержали на улице города. Он нес ноутбук, чтобы продать. Его сообщника нашли по месту жительства в одном из сел территориального общества. Подозреваемые в возрасте 37 и 41 год, местные жители. Один из них ранее судим за кражи, в отношении другого уголовные производства за совершение грабежа и краж находятся на рассмотрении в суде», – сообщили в полиции.

Отмечается, что задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



Следствие уже направило в суд ходатайство о взятии подозреваемых под стражу на период досудебного расследования.