В Лионе на пороге церкви расстреляли православного священника

07:47 01 ноября Киев, Украина

Во Франции сложилась опасная ситуация, связанная с участившимися убийствами на религиозной почве. Как стало известно из сообщения Franceinfo, 31 октября в Лионе было совершено очередное покушение. От выстрелов неизвестного мужчины тяжелое пулевое ранение получил православный священник.

Отмечается, что вероятного злоумышленника задержали в одном из кафе города. Оружия при нем не обнаружили.

По данным телеканала BFM, который ссылается на прокуратуру Лиона, подозреваемый взят под стражу.

"Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями. При нем не нашли никакого оружия", - подтвердили в прокуратуре, сообщил BFM.

Как уточняет BFM TV, инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар. Неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.

Напомним, что ранее во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить. В частности, в Ницце мужчина обезглавливал людей в церкви. Число жертв нападения в Ницце возросло до троих. Двоих человек мужчина убил внутри собора Богоматери. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.