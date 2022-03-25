В Лионе на пороге церкви расстреляли православного священника

Во Франции сложилась опасная ситуация, связанная с участившимися убийствами на религиозной почве. Как стало известно из сообщения Franceinfo, 31 октября в Лионе было совершено очередное покушение. От выстрелов неизвестного мужчины тяжелое пулевое ранение получил православный священник.
Отмечается, что вероятного злоумышленника задержали в одном из кафе города. Оружия при нем не обнаружили.
По данным телеканала BFM, который ссылается на прокуратуру Лиона, подозреваемый взят под стражу.
Как уточняет BFM TV, инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар. Неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.
Напомним, что ранее во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить. В частности, в Ницце мужчина обезглавливал людей в церкви. Число жертв нападения в Ницце возросло до троих. Двоих человек мужчина убил внутри собора Богоматери. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.
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