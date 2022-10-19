В Лимане обнаружено место дислокации так называемой военной комендатуры оккупантов

17:07 19 октября Киев, Украина

В освобожденном от оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили место, где незаконно удерживали граждан и совершали против них преступления.

Об этом 19 октября сообщает Офис генерального прокурора.



В ходе осмотра установлено, что в административном здании одного из местных предприятий представители ВС рф и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу.



Гражданские лица, по какой-то причине не прошедшие "фильтрацию", принудительно привлекали к строительству фортификационных сооружений, разгрузке автомобилей с материальным обеспечением, оборудованию территории колючей проволокой и т.д. Удерживались потерпевшие несколько дней в холодном подвале, в бесчеловечных условиях.





Также в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружены разукомплектованные автотранспортные средства, отобранные у местных жителей.

Кроме того, о нахождении подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными

отметками, остатки продуктов, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма.

Изъятые вещи станут вещественными доказательствами совершения военнослужащими рф преступлений на территории Донецкой области.



Досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) проводится следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со специалистами отдела криминалистического обеспечения СУ ГУ НП в Донецкой области.