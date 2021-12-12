В лесополосе под Запорожьем нашли тело профессора ВУЗа

08:02 22 Март Киев, Украина

В лесополосе под Запорожьем спустя четыре месяца после исчезновения нашли тело профессора Запорожской инженерной академии. Имя погибшего ученого Муц Луай Файсала.

Об этом сообщается на официальной странице Арабской диаспоры в Facebook.



О его исчезновении стало известно еще четыре месяца назад. Все это время его пытались найти. Сообщалось, что мужчина пообедал и вышел из офиса, но домой так и не пришел.



Через несколько дней после загадочного исчезновения родственники и друзья начали звонить в полицию. Окружение профессора просило откликнуться всех людей, которые могли видеть его после 10 ноября.



Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело профессора было найдено в ночь на 20 марта 2021 года в лесополосе в 15 километрах от областного центра.



В арабской диаспоре Запорожской области сообщили, что тело мужчины опознали. Но считают, что стоит дождаться судмедэкспертизы, чтобы узнать дату и причину смерти профессора.



Известно, что Муц Луай Файсала в течение более чем двадцати лет занимался с иностранными студентами.