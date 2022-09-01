В Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад для детей-беженцев из Украины

В немецком городе Лейпциг неизвестные пытались поджечь детский сад для детей-беженцев из Украины. Огонь повредил только входную дверь, дети и работники заведения не пострадали.
Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел по выходным. Вероятно, поджигатели разлили на входе в детсад “Entdeckerland” легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не опрокинулся в заведение. Инцидент завершился незначительными повреждениями двери.
В результате поджога никто не пострадал. Нападение произошло, когда детский сад уже закрылся, поэтому детей и воспитателей не было в здании.
Примечательно, что пострадавший детский сад расположен всего в 700 метрах от дома беженцев по адресу Liliensteinstrasse, 15, который также был атакован с применением зажигательных устройств в пятницу вечером. Два здания расположены всего в восьми минутах ходьбы.
Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел по выходным. Вероятно, поджигатели разлили на входе в детсад “Entdeckerland” легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не опрокинулся в заведение. Инцидент завершился незначительными повреждениями двери.
В результате поджога никто не пострадал. Нападение произошло, когда детский сад уже закрылся, поэтому детей и воспитателей не было в здании.
Примечательно, что пострадавший детский сад расположен всего в 700 метрах от дома беженцев по адресу Liliensteinstrasse, 15, который также был атакован с применением зажигательных устройств в пятницу вечером. Два здания расположены всего в восьми минутах ходьбы.
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