В Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад для детей-беженцев из Украины

10:21 31 августа Киев, Украина

В немецком городе Лейпциг неизвестные пытались поджечь детский сад для детей-беженцев из Украины. Огонь повредил только входную дверь, дети и работники заведения не пострадали.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел по выходным. Вероятно, поджигатели разлили на входе в детсад “Entdeckerland” легковоспламеняющуюся жидкость, например спирт или бензин, и подожгли ее. Однако огонь не опрокинулся в заведение. Инцидент завершился незначительными повреждениями двери.

В результате поджога никто не пострадал. Нападение произошло, когда детский сад уже закрылся, поэтому детей и воспитателей не было в здании.

Примечательно, что пострадавший детский сад расположен всего в 700 метрах от дома беженцев по адресу Liliensteinstrasse, 15, который также был атакован с применением зажигательных устройств в пятницу вечером. Два здания расположены всего в восьми минутах ходьбы.
“Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя действиями существует связь. Сейчас мы изучаем показания очевидцев, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети”, – отметили правоохранители.