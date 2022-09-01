В Курской области подорвали железнодорожное полотно

В граничащей с Украиной Курской области россии в среду, 24 августа, неизвестные подорвали железнодорожное полотно.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
При этом отмечается, что движение поездов на поврежденном участке не останавливали, однако скорость пришлось снизить.
При этом отмечается, что движение поездов на поврежденном участке не останавливали, однако скорость пришлось снизить.
Отмечается, что повреждения оказались не критическими, но скорость движения снизили.
Это уже не первый подобный инцидент в пограничных с Украиной областях рф. Так, 16 августа сообщалось, что в Курской области неизвестные подорвали отрезок железной дороги. Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. Однако по путям проходят маневровые и грузовые поезда. Также 10 августа неизвестные пытались повредить рельсы в той же Курской области, на 28-м километре железной дороги Льгов – Суджа.
Это уже не первый подобный инцидент в пограничных с Украиной областях рф. Так, 16 августа сообщалось, что в Курской области неизвестные подорвали отрезок железной дороги. Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. Однако по путям проходят маневровые и грузовые поезда. Также 10 августа неизвестные пытались повредить рельсы в той же Курской области, на 28-м километре железной дороги Льгов – Суджа.
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