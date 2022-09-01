В Курской области подорвали железнодорожное полотно

13:15 25 августа Киев, Украина

В граничащей с Украиной Курской области россии в среду, 24 августа, неизвестные подорвали железнодорожное полотно.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.



При этом отмечается, что движение поездов на поврежденном участке не останавливали, однако скорость пришлось снизить.

"Повреждение рельсов заметил сотрудник железной дороги утром 24 августа. На участке перегона Клюква-Курск он увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты - по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения оказались не критическими, но скорость движения снизили.



Это уже не первый подобный инцидент в пограничных с Украиной областях рф. Так, 16 августа сообщалось, что в Курской области неизвестные подорвали отрезок железной дороги. Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года. Однако по путям проходят маневровые и грузовые поезда. Также 10 августа неизвестные пытались повредить рельсы в той же Курской области, на 28-м километре железной дороги Льгов – Суджа.