В Купянске задержана женщина, которая собирала для оккупантов "налоги" с местного населения

Правоохранители задержали местную жительницу Купянска, которая является сотрудницей налоговых органов Украины и еще до полномасштабного вторжения занимала должность главной государственной инспекторки Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, во время оккупации женщина перешла на сторону россиян и начала работать в так называемой Налоговой службе Харьковской ВГА на должности руководителя среднего звена.
Установлено, что женщина принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате "налогов" в пользу российско-оккупационных войск.
Также подозреваемая убеждала оставшихся на оккупированной территории своих коллег-налоговиков переходить на сторону россии и начинать работу во вновь созданных налоговых органах оккупантов.
В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой "налоговой", подтверждающие преступное сотрудничество женщины с россиянами и выполнение указаний оккупационных войск.
Сотрудники СБУ и ГБР задержали работницу налоговой службы в Купянске во время стабилизационных мер на деоккупированной территории.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение и задержание подозреваемой провели сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Государственного бюро расследований за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, во время оккупации женщина перешла на сторону россиян и начала работать в так называемой Налоговой службе Харьковской ВГА на должности руководителя среднего звена.
Установлено, что женщина принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате "налогов" в пользу российско-оккупационных войск.
Также подозреваемая убеждала оставшихся на оккупированной территории своих коллег-налоговиков переходить на сторону россии и начинать работу во вновь созданных налоговых органах оккупантов.
В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой "налоговой", подтверждающие преступное сотрудничество женщины с россиянами и выполнение указаний оккупационных войск.
Сотрудники СБУ и ГБР задержали работницу налоговой службы в Купянске во время стабилизационных мер на деоккупированной территории.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение и задержание подозреваемой провели сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Государственного бюро расследований за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.
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