В Купянске Харьковской области задержан очередной депутат-предатель

СБУ задержала на Харьковщине депутата, который во время оккупации одним из первых начал работать на оккупантов и снабжал их продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о депутате Купянского районного совета.
СБУ отмечает, что таким образом предатель обеспечил регулярную поставку молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.
Задержанный уведомлен о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взят под стражу.
Напомним, правоохранители задержали в Харькове коллаборанта, который был назначен российскими оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковской области.
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