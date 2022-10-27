В Купянске Харьковской области задержан очередной депутат-предатель

10:37 27 октября Киев, Украина

СБУ задержала на Харьковщине депутата, который во время оккупации одним из первых начал работать на оккупантов и снабжал их продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о депутате Купянского районного совета.

"В должности генерального директора местного молочно-консервного комбината он "перестроил» его работу в пользу страны-агрессора после захвата части региона. Для этого осуществил "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли", - говорится в сообщении СБУ.

СБУ отмечает, что таким образом предатель обеспечил регулярную поставку молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.

Задержанный уведомлен о подозрении в пособничестве государству-агрессору и взят под стражу.

Напомним, правоохранители задержали в Харькове коллаборанта, который был назначен российскими оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковской области.