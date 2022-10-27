В Крыму зафиксировали передвижения российской техники - СМИ

"Если вы провозгласили Херсон своим, то надо же дальше что-то с этим делать, правильно? Пока они снабжают правобережный плацдарм Херсонщины. Они и переправы делают, и массированное ПВО ставят там, и фильтрационные мероприятия продолжаются. Они проявляют незаурядную волю и удерживают плацдарм, а нам не хватает техники, потому что партнеры поставляют нам оружие планово, а не по нашим потребностям", - сказал Арестович.