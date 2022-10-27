В Крыму зафиксировали передвижения российской техники - СМИ

В оккупированном Крыму выросла интенсивность передвижения российской военной техники, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что замечены эшелоны, следующие в сторону Керчи, но большинство военной техники направляется в сторону материковой Украины. Речь идет преимущественно военных грузовиках и заправщиках.
Советник ОПУ Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты демонстрируют серьезную волю и точно еще не готовы отступать из Херсона.
Отмечается, что замечены эшелоны, следующие в сторону Керчи, но большинство военной техники направляется в сторону материковой Украины. Речь идет преимущественно военных грузовиках и заправщиках.
Советник ОПУ Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты демонстрируют серьезную волю и точно еще не готовы отступать из Херсона.
Кроме того, Арестович отмечает, что россияне усилили Херсонское направление кадрово, там у них стоит 30 батальонно-тактических групп.
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