В Крыму зафиксировали передвижения российской техники - СМИ

16:01 27 октября Киев, Украина

В оккупированном Крыму выросла интенсивность передвижения российской военной техники, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что замечены эшелоны, следующие в сторону Керчи, но большинство военной техники направляется в сторону материковой Украины. Речь идет преимущественно военных грузовиках и заправщиках.

Советник ОПУ Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты демонстрируют серьезную волю и точно еще не готовы отступать из Херсона.
 
"Если вы провозгласили Херсон своим, то надо же дальше что-то с этим делать, правильно? Пока они снабжают правобережный плацдарм Херсонщины. Они и переправы делают, и массированное ПВО ставят там, и фильтрационные мероприятия продолжаются. Они проявляют незаурядную волю и удерживают плацдарм, а нам не хватает техники, потому что партнеры поставляют нам оружие планово, а не по нашим потребностям", - сказал Арестович.
 
Кроме того, Арестович отмечает, что россияне усилили Херсонское направление кадрово, там у них стоит 30 батальонно-тактических групп.
 
"Они увидели, что у них без дела стоит здоровенный кадровый скелет в Запорожье и перебросили его под Херсон", - сообщил Арестович.