В Крыму задержали женщину за фразу "Слава Украине"

15:55 15 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном Севастополе метсные правоохранительные органы задержали и заставили извиниться женщину, которая произнесла фразу "Слава Украине".

Об этом информирует Крымская правозащитная группа.

В интернете было опубликовано видео, на котором 54-летняя жительница Севастополя произносит фразу "Слава Украине".

Женщину задержали, вынудив ее записать видео с извинениями за "неосторожные высказывания", и составили протокол об административном правонарушении, связанном с "публичными акциями, направленными на дискредитацию деятельности вооруженных сил российской федерации".

Согласно статье, предусмотренной в данном случае, нарушителю грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.