В Крыму задержали женщину за фразу "Слава Украине"

Во временно оккупированном Севастополе метсные правоохранительные органы задержали и заставили извиниться женщину, которая произнесла фразу "Слава Украине".
Об этом информирует Крымская правозащитная группа.
В интернете было опубликовано видео, на котором 54-летняя жительница Севастополя произносит фразу "Слава Украине".
Женщину задержали, вынудив ее записать видео с извинениями за "неосторожные высказывания", и составили протокол об административном правонарушении, связанном с "публичными акциями, направленными на дискредитацию деятельности вооруженных сил российской федерации".
Согласно статье, предусмотренной в данном случае, нарушителю грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Об этом информирует Крымская правозащитная группа.
В интернете было опубликовано видео, на котором 54-летняя жительница Севастополя произносит фразу "Слава Украине".
Женщину задержали, вынудив ее записать видео с извинениями за "неосторожные высказывания", и составили протокол об административном правонарушении, связанном с "публичными акциями, направленными на дискредитацию деятельности вооруженных сил российской федерации".
Согласно статье, предусмотренной в данном случае, нарушителю грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.
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