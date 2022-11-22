В Крыму ввели "желтый уровень террористической опасности"

16:45 22 ноября Киев, Украина

В семи районах временно оккупированного Крыма объявили "желтый уровень террористической опасности". Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - заявил он.

Как отметил Аксенов, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.



Сообщается, что "желтый уровень террористической опасности" вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.