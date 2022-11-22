В Крыму ввели "желтый уровень террористической опасности"

В семи районах временно оккупированного Крыма объявили "желтый уровень террористической опасности". Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
Как отметил Аксенов, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.
Сообщается, что "желтый уровень террористической опасности" вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
Сообщается, что "желтый уровень террористической опасности" вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.
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