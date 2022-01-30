В Крыму силовики застрелили человека

12:58 12 Май Киев, Украина

Стало известно, что утром 11 мая силовиками оккупационных властей Крыма был убит местный житель Аюб Рахимов.

Все началось с того, что в доме мужчины, в селе Заветное, силовики проводили обыск. Причина обыска не известна. Сообщается, что он был несанкционированный, без соответствующих документов и свидетелей. Местные жители, увидев много силовиков и служебных машин, вышли на улицу выяснить, что произошло.

“Решили прийти поддержать брата, узнать, почему - причину, конечно, не узнали пока. По какой причине здесь обыск… Крым - это такое место было спокойное, здесь никогда не было преступников или террористов, но на данный момент из нашего народа хотят сделать вот преступников-террористов, мы с этим никогда не согласимся”, - прокомментировал ситуацию односельчанин Рахимова.

Во время обыска в доме находилась жена Рахимова – Сахиба Бурханова, с детьми. Так как мужа дома не оказалось, то силовики взяли под стражу ее. После задержания Бурханову отвезли в районное отделение “полиции”, откуда направили в городской “суд”. Местные жители собрались под зданием “суда” в поддержку женщине. Место, где сейчас находится жена Рахимова – не известно.

Силовики проводили еще один обыск в тот же день и время, что и в селе Заветное. Местные жители рассказали, что слышали выстрелы и взрыв в селе Дубки, под Симферополем. После того, как все закончилось, на место происшествия прибыла ритуальная машина. Местные правозащитники рассказали, что во время обыска был убит сам Аюб Рахимов.

“К дому, где проходили следственные мероприятия, никого не подпускали. Ни общественность, ни СМИ, ни адвоката. Адвокат пытался оказать правовую помощь, но его не пустили. Пустили только после того, как следственные мероприятия были завершены”, - рассказал местный активист.

В украинской прокуратуре уже завели уголовное дело по незаконным обыскам и задержаниям оккупационными властями в Крыму. Если его признают политическим, то это будет уже минимум 56 случай. За каждым из этих случаев стоит человеческая жизнь. За последний год, как показывает анализ происходящего, случаи незаконных обысков участились.

В то же время, в Совете Европы осудили нарушение прав человека в Крыму и приняли инициированное Украиной решение “Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь”. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова: “Принятый документ ужесточает политику международного сообщества о непризнании попытки аннексии полуострова и в перспективе будет способствовать его возвращению под контроль Киева. Решение требует от России также освободить украинцев, которые стали узниками Кремля, и отменить запрет деятельности Меджилиса крымскотатарского народа”.