В Крыму раздают повестки представителям крымскотатарского народа

Во временно оккупированном Крыму после объявления мобилизации в россии раздали минимум 1500 повесток представителям крымскотатарского народа.
Об этом сказала во время брифинга постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в среду, 28 сентября.
По ее словам, раздача повесток охватила значительное количество крымских татар, несоизмеримое с их общей численностью на полуострове. Так, согласно последней переписи населения, в Крыму проживало 250 тысяч представителей крымскотатарского народа.
Ташева подчеркнула, что неизвестно, сколько на данный момент мобилизовано в Крыму.
Ташева подчеркнула, что неизвестно, сколько на данный момент мобилизовано в Крыму.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии