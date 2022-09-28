В Крыму раздают повестки представителям крымскотатарского народа

19:35 28 сентября Киев, Украина

Во временно оккупированном Крыму после объявления мобилизации в россии раздали минимум 1500 повесток представителям крымскотатарского народа.

Об этом сказала во время брифинга постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в среду, 28 сентября.

"Нам известно о, по меньшей мере, 1500 повестках, которые раздали крымским татарам. Это была массовая раздача повесток в местах компактного проживания крымских татар, таких как шестой и седьмой районы Бахчисарая, с. Строгановка, с. Зуя, г. Саки, с. Азовское, Майское, Добровской долины", – рассказала Ташева.

По ее словам, раздача повесток охватила значительное количество крымских татар, несоизмеримое с их общей численностью на полуострове. Так, согласно последней переписи населения, в Крыму проживало 250 тысяч представителей крымскотатарского народа.



Ташева подчеркнула, что неизвестно, сколько на данный момент мобилизовано в Крыму.