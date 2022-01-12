В Крыму пронесся мощный водяной смерч

14:52 31 Август Киев, Украина





Как сообщили местные СМИ, природное явление можно было наблюдать в Сакском и Черноморском районах, а также вблизи Евпатории.



Удивительное природное явление попало в объектив камеры очевидцев, возле крымского побережья прошел огромный торнадо Как сообщили местные СМИ, природное явление можно было наблюдать в Сакском и Черноморском районах, а также вблизи Евпатории.

Как видно на видеоролике, опубликованном в YouTube, мощный водяной смерч образовался недалеко от побережья, его было видно даже в местах, отдаленных от моря.

Такого типа смерчи, как правило, возникают в тропических широтах. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах, время "жизни" торнадо составляет от 15 до 30 минут. Диаметр может варьироваться от 5 до 200 метров.