В Крыму пронесся мощный водяной смерч

Удивительное природное явление попало в объектив камеры очевидцев, возле крымского побережья прошел огромный торнадо.
Как сообщили местные СМИ, природное явление можно было наблюдать в Сакском и Черноморском районах, а также вблизи Евпатории.
Как сообщили местные СМИ, природное явление можно было наблюдать в Сакском и Черноморском районах, а также вблизи Евпатории.
Как видно на видеоролике, опубликованном в YouTube, мощный водяной смерч образовался недалеко от побережья, его было видно даже в местах, отдаленных от моря.
Такого типа смерчи, как правило, возникают в тропических широтах. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах, время "жизни" торнадо составляет от 15 до 30 минут. Диаметр может варьироваться от 5 до 200 метров.
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