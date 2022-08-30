В Крыму прогремели взрывы - СМИ

08:35 16 августа Киев, Украина

Утром 16 августа в одном из районе полуострова Крым прогремели взрывы и виден густой черный дым.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.



По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели на электрической подстанции в Джанкойском районе. Над объектом поднялся столб густого черного дыма.



В сети активно распространяют видео и фото с места происшествия. Дым виден на расстоянии нескольких километров.



В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что взрывы произошли в поселке Азовское Джанкойского района. По его данным, пылает склад боеприпасов российских оккупантов. Официального подтверждения от Украины еще нет. Оккупационные власти полуострова молчат.