В Крыму продолжаются взрывы на военных объектах

Во временно оккупированном рф Крыму продолжаются взрывы на военных объектах. Теперь о них сообщают в Керчи и Севастополе.
Жители Керчи в четверг вечером слышали взрывы, россияне заявили о срабатывании системы ПВО.
В то же время, в крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла.
По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд.
Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с россией.
Жители Севастополя вечером в четверг, 18 августа, также сообщили о звуках взрывов.
Взрывы слышны возле военного аэропорта Бельбек. По данным местных жителей, в районе аэродрома виден дым.
Репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники в оккупированном украинском Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прозвучало не меньше четырех взрывов.
Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек “средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат”.
По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв, и в небе через пару секунд появилась огненная вспышка, которая исчезла также через пару секунд.
Именно в Керчи берет свое начало Керченский мост или Крымский мост, соединяющий оккупированный Крым с россией.
Жители Севастополя вечером в четверг, 18 августа, также сообщили о звуках взрывов.
Взрывы слышны возле военного аэропорта Бельбек. По данным местных жителей, в районе аэродрома виден дым.
Репортер агентства Reuters Феликс Лайт со ссылкой на источники в оккупированном украинском Крыму пишет, что в районе аэродрома Бельбек прозвучало не меньше четырех взрывов.
Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек “средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат”.
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