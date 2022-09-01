В Крыму продолжаются взрывы на военных объектах

Жители Керчи в четверг вечером слышали взрывы, россияне заявили о срабатывании системы ПВО.

"Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет", - сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.