В Крыму предъявили подозрения 713 лицам

16:16 08 ноября Киев, Украина

713 лицам в Крыму сообщили о подозрениях, 225 человек из них - судьи. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым и Севастополя.

Отмечается, что 215 обвинительных актов направлено в суд, 88 из них касаются именно судей. 14 человек получили приговоры за государственную измену.

Также сообщается, что в госизмене обвинили еще 11 бывших украинских судей, которые перешли на сторону рф после аннексии Крыма.
 
"Они заняли разные должности, в том числе и руководящие. Речь идет о судье незаконно созданного Апелляционного суда, председателе и судье оккупационного Ленинского районного суда, а также судьях, перешедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский районные "суды" Республики Крым. Все они непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судов на полуострове, а также участвовали в формировании и организации работы", - говорится в сообщении.
 
Как пишут крымские СМИ со ссылкой на чиновника прокуратуры, заочно будут судить Ирину Пекаринину, Артура Авакяна, Александра Цветкова, Лесю Украинец, Светлану Рыбину, Длявера Бербекова, Анастасию Дудник, Наталью Плиеву, Виктора Козленко, Ольгу Колупаеву, Аллу Хиневич.