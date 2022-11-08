В Крыму предъявили подозрения 713 лицам

"Они заняли разные должности, в том числе и руководящие. Речь идет о судье незаконно созданного Апелляционного суда, председателе и судье оккупационного Ленинского районного суда, а также судьях, перешедших работать в Нахимовский, Евпаторийский и Симферопольский, Нижнегорский, Феодосийский районные "суды" Республики Крым. Все они непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судов на полуострове, а также участвовали в формировании и организации работы", - говорится в сообщении.