В Крыму предъявили подозрения 713 лицам

713 лицам в Крыму сообщили о подозрениях, 225 человек из них - судьи. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым и Севастополя.
Отмечается, что 215 обвинительных актов направлено в суд, 88 из них касаются именно судей. 14 человек получили приговоры за государственную измену.
Также сообщается, что в госизмене обвинили еще 11 бывших украинских судей, которые перешли на сторону рф после аннексии Крыма.
Отмечается, что 215 обвинительных актов направлено в суд, 88 из них касаются именно судей. 14 человек получили приговоры за государственную измену.
Также сообщается, что в госизмене обвинили еще 11 бывших украинских судей, которые перешли на сторону рф после аннексии Крыма.
Как пишут крымские СМИ со ссылкой на чиновника прокуратуры, заочно будут судить Ирину Пекаринину, Артура Авакяна, Александра Цветкова, Лесю Украинец, Светлану Рыбину, Длявера Бербекова, Анастасию Дудник, Наталью Плиеву, Виктора Козленко, Ольгу Колупаеву, Аллу Хиневич.
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