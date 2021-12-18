В Крыму исчезают люди: Россия отвергает обвинения

18:56 01 Апрель Киев, Украина

С начала аннексии полуострова Крым, Верховный комиссариат по правам человека зафиксировал 43 насильственных исчезновения людей, среди них 4 женщины.

“Насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения. Из 43 жертв насильственного исчезновения 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина по-прежнему находится под стражей”, - рассказали члены Мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

В сообщении членов Мониторинговой миссии указано, что похищениями людей занимались вооруженные группы, такие как козаки, самооборона Крыма, Федеральная служба безопасности, правоохранительные органы, в том числе полиция.

“Ни один человек не был привлечен к ответственности в связи с какими-либо случаями насильственных исчезновений. Мы призываем к эффективному расследованию всех таких случаев и напоминаем, что насильственные исчезновения являются нарушением прав человека, продолжающимся до тех пор, пока судьба и местонахождение человека остаются неизвестными”, – говорится в сообщении.

Миссия ООН призвала оккупационные власти Крыма воздержаться от насильственных исчезновений, поддерживать связь с внешним миром по делам защиты прав человека и сообщать родственникам пропавших о судьбе и здоровье их членов семьи.

В разделе «Украина-Крым» за 2020 год, на сайте ООН отмечено применение пыток, насильственных исчезновений, а также злоупотребление силовыми структурами, властями, оккупировавшими полуостров.

В Кремле отмечают, что заключения комиссии ложны, и в Крыму ничего из вышеперечисленного нет. В частности, Лавров заявил, что нарушение прав человека на полуострове – вымысел.