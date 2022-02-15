В Крым — только к родственникам: украинцы не могут въехать на полуостров

23:36 24 Май Киев, Украина

Пророссийские власти на неподконтрольных участках Луганской области блокируют работу контрольного пункта въезд-выезд (КПВВ). Из-за этого люди не могут свободно перемещаться через линию разграничения в селе Счастье. Тоже касается и линии разграничения в аннексированном Крыму. Теперь украинцы не могут попасть на полуостров, если не имеют там родственников.

За 7 месяцев существования нового КПВВ «Счастье», ни один человек не прошел через него. Несмотря на то, что контрольный пункт может пропускать до 10 тысяч человек и до 5 тысяч единиц транспорта в день, самопровозглашенные власти неподконтрольных районов Луганской области не пропускают людей на территорию Украины. Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил: “Блокирование работы пункта пропуска со стороны оккупационной администрации является прямым нарушением прав человека. Жители неподконтрольных территорий Луганской области имеют право на свободное передвижение, доступ к социальной и медицинской помощи, в том числе вакцинации, обучению и другим жизненно необходимым потребностям. Все подобные факты нарушения прав человека должны быть задокументированы и должны получить надлежащую правовую оценку”.

Примерно такая же ситуация происходит и на границе с Крымом. Однако в случае с полуостровом пророссийские власти перестали запускать украинцев, у которых нет родственников на его территории. При этом родственники должны относиться к первой линии – супруги, дети, родители. К бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, братьям и сестрам приехать нельзя. Для того чтобы попасть на полуостров, украинцы должны предоставить свои документы и копию документов тех, кто проживает в Крыму.

А вот с украинской стороны таких ограничений нет и КПВВ работают одинаково хорошо как в одну, так и в другую сторону.

Алексей Тильненко, координатор херсонского офиса общественной организации "КрымSOS", рассказал, что еще недавно таких проблем не было. Вначале люди без особых проблем могли пересечь контрольные пункты. После, их заставляли покупать путевки в санатории, что пройти “лечение”. И теперь пускают только тех, у кого остались в Крыму близкие родственники.

К тому же, чтобы попасть на полуостров, необходимо иметь ПЦР тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда, на русском или английском языке.