В Кропивницком поймали декана на взятке

20:45 31 Март Киев, Украина

В одном из вузов Кропивницкого декан требовал у студента более $11 тысяч за допуск к учебным полетам. Студент не растерялся и сообщил об инциденте в прокуратуру. Декана "взяли" на горячем.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает Офис генпрокурора.



Отмечается, что прокуратура направила в суд по этому делу обвинительный акт.



По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.



Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки – 5 000 долларов.