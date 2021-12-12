В Кропивницком поймали декана на взятке

В одном из вузов Кропивницкого декан требовал у студента более $11 тысяч за допуск к учебным полетам. Студент не растерялся и сообщил об инциденте в прокуратуру. Декана "взяли" на горячем.
Об этом в среду, 31 марта, сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что прокуратура направила в суд по этому делу обвинительный акт.
По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.
Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки – 5 000 долларов.
Отмечается, что прокуратура направила в суд по этому делу обвинительный акт.
По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.
Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки – 5 000 долларов.
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