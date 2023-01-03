В Кривом Рогу взяли под арест помощника уклонистов

Арестован житель Кривого Рога, который незаконно переправлял призывников через границу.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемый за 6000 долларов США пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных Шлях. Это дает возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени в качестве волонтера. Мужчину задержали при получении первой части средств на сумму 3500 долларов США", - говорится в сообщении.