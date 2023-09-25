В Кривом Рогу падение обломков дрона вызвало пожар на промышленном предприятии - ОВА

10:41 25 сентября Киев, Украина

В ходе массированной ночной воздушной атаки над Кривым Рогом был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий города.

Эту информацию огласил глава городской военной администрации, Александр Вилкул, в сообщении через Telegram в понедельник, 25 сентября.
 
"Был сбит БПЛА над нашим городом. Из-за падения обломков возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пожар уже ликвидирован. Главное - без потерь. Других обстрелов в Криворожском районе не было", - написал он.
 
В то время в Никопольском районе войска рф атаковали с использованием тяжелой артиллерии Покровскую и Мировскую громады. Также без потерь.

Глава городской военной администрации отметил, что в Кривом Роге все важные инфраструктурные объекты, коммунальный транспорт, а также социальные и медицинские учреждения продолжают стабильно функционировать.