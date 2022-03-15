В Кривом Роге задержана пара, которая транслировала собственное порно на порносайтах

Видео порнографического характера с собственным участием распространяли двое жителей Кривого Рога.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Днепропетровской области.
В одном из домов полицейские обнаружили квартиру, обустроенную компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для распространения порнографической продукции. Ее сняли и сделали из нее порностудию 25-летняя женщина и 26-летний мужчина.
20 октября сотрудники Покровского отделения полиции провели в съемной квартире санкционированный обыск. По его результатам изъято четыре ноутбука с видеозаписями и фотографиями порнографического характера, роутер и другую технику.
"Расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — отметили в полиции.
Также продолжаются оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Днепропетровской области.
В одном из домов полицейские обнаружили квартиру, обустроенную компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для распространения порнографической продукции. Ее сняли и сделали из нее порностудию 25-летняя женщина и 26-летний мужчина.
20 октября сотрудники Покровского отделения полиции провели в съемной квартире санкционированный обыск. По его результатам изъято четыре ноутбука с видеозаписями и фотографиями порнографического характера, роутер и другую технику.
"Расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — отметили в полиции.
Также продолжаются оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
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