В Кривом Роге задержана пара, которая транслировала собственное порно на порносайтах

16:06 21 октября Киев, Украина

Видео порнографического характера с собственным участием распространяли двое жителей Кривого Рога.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Днепропетровской области.



В одном из домов полицейские обнаружили квартиру, обустроенную компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для распространения порнографической продукции. Ее сняли и сделали из нее порностудию 25-летняя женщина и 26-летний мужчина.



20 октября сотрудники Покровского отделения полиции провели в съемной квартире санкционированный обыск. По его результатам изъято четыре ноутбука с видеозаписями и фотографиями порнографического характера, роутер и другую технику.



"Расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — отметили в полиции.



Также продолжаются оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконной деятельности.