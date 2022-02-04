В Кривом Роге пациент больницы покончил с собой

10:54 17 Сентябрь Киев, Украина

Вчера в криворожское отделение полиции поступила информация о том, что 49-летний пациент 7-й горбольницы покончил с собой.



"В полицию поступило сообщение 16 сентября ночью о том, что мужчина 1971 года выпрыгнул из окна медучреждения на 3-м этаже. Пациент прибыл в 7-й больницу в тот же день самостоятельно. Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели криворожанина", — рассказала инспектор Криворожского отдела полиции Екатерина Денисенко.