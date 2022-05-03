В Кривом Роге обнаружена целая плантация конопли. ФОТО

18:26 04 августа Киев, Украина

Более 10 000 кустов конопли выращивал житель Кривого Рога на собственной плантации, общей площадью в 2 700 квадратных метров.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Как установили полицейские, выращивание наркорастений происходило в промышленных масштабах. Для этого на территории одного из домовладений построили теплицу из 6 секций общей площадью 2700 квадратных метров. Кроме того, установили специальную систему полива", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали мужчину, который присматривал за процессом выращивания.



За незаконный посев и выращивание конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.