В Кривом Роге обнаружена целая плантация конопли. ФОТО

Более 10 000 кустов конопли выращивал житель Кривого Рога на собственной плантации, общей площадью в 2 700 квадратных метров.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Полицейские задержали мужчину, который присматривал за процессом выращивания.
За незаконный посев и выращивание конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
За незаконный посев и выращивание конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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