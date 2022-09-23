В Кривом Роге неизвестные похитили мужчину и затащили в подвал (ФОТО)

В прошлые выходные в Кривом Роге неизвестные избили мужчину и затащили в подвал.

Такое сообщение в 21:00 вечера получили работники правоохранительных органов от случайного свидетеля происшествия.

В сообщении утверждалось, что по улице Владимира Великого Саксаганского района некие неизвестные лица схватили мужчину и потащили его в подвал.

На место выехал патруль и работники районного отделения полиции. По прибытию было обнаружено, что по указанному адресу дверь в подвальное помещение закрыта.