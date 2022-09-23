В Кривом Роге неизвестные похитили мужчину и затащили в подвал (ФОТО)

В прошлые выходные в Кривом Роге неизвестные избили мужчину и затащили в подвал.
Такое сообщение в 21:00 вечера получили работники правоохранительных органов от случайного свидетеля происшествия.
В сообщении утверждалось, что по улице Владимира Великого Саксаганского района некие неизвестные лица схватили мужчину и потащили его в подвал.
На место выехал патруль и работники районного отделения полиции. По прибытию было обнаружено, что по указанному адресу дверь в подвальное помещение закрыта.
После того как вход в подвал удалось открыть, сотрудники полиции обнаружили связанного мужчину в сознании, подвешенным к потолку с кляпом во рту. Мужчину подцепили на автомобильный буксировочный ремень.
Пострадавшего работники правоохранительных органов освободили. Им оказался мужчина 1987 года рождения уроженец Кривого Рога. Он подтвердил полиции, что двое незнакомых ему людей избили его, затащили в подвал и связали.
Во время проведения следственно — розыскных работ был взят один из подозреваемых в похищении мужчины. Пострадавший смог опознать задержанного. Через небольшой промежуток времени оперативникам удалось разыскать и второго подозреваемого — соучастника в похищении и избиении пострадавшего.
Сейчас правоохранителями проводятся следственные работы и устанавливаются обстоятельства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии