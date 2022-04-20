В Кривом Роге нашли два трупа в бассейне

14:02 21 июля Киев, Украина

19 июля в Покровское отделение полиции Кривого Рога поступил звонок от пожилого мужчины, который в бассейне обнаружил бездыханное тело своей дочери и ее супруга.

Об єтом сообщает местное издание Наше місто со ссылкой на собственные источники в среду, 21 июля.



"82-летний житель Кривого Рога около 12:30 сообщил в полицию о том, что в бассейне на территории дома по адресу пер. Алексеева, 33 он обнаружил труп своей 50-летней дочери и ее 51-летнего мужа", – говорится в сообщении.



На месте полицейские выяснили, что погибшие были безработными, вместе не жили и находились на стадии расторжения брака. По словам соседей, погибший часто избивал свою жену. Также утверждается, что у него были психические расстройства, и он неоднократно угрожал убить супругу.



Во время осмотра тел правоохранители выявили, что женщина умерла от механической асфиксии водой. На теле мужчины нашли следы двух ножевых ранений в передней части грудной клетки с левой стороны.



Подробности происшествия выясняют правоохранители.