В Кривом Роге мужчина взорвал две гранаты и лишился ноги

07:07 09 августа Киев, Украина

На территории одного из горных комбинатов Кривого Рога мужчина взорвал сразу две гранаты. Он выжил и был немедленно госпитализирован, что побудило мужчину на данные действия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает Відкритий в воскресенье, 8 августа.



Мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию.



"Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке", - сказано в материале.



Когда гранаты подорвались, мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.



На данный момент территория вокруг комбината оцеплена. Там работают полицейские, пожарные и медики.



На месте находятся работники следственно-оперативной группы, устанавливающие все обстоятельства случившегося и мотивы мужчины.

По недавно полученной информации, мужчина является ветераном украинско-российской войны.