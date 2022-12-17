В Кривом Роге из-под завалов разбитого ракетой дома достали тело малыша - ОВА

В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате ракетного удара рф, спасатели достали тело погибшего полуторагодовалого ребенка. Об этом 17 декабря сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, ночью не утихали обстрелы Никопольщины. Оккупанты накрыли тяжелой артиллерией Червоногригорьевскую и Марганецкую общины. Повреждены дома и линии электропередач.
Напомним, вчера, 16 декабря россияне ударили ракетами по жилому дому в Кривом Роге
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