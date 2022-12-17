В Кривом Роге из-под завалов разбитого ракетой дома достали тело малыша - ОВА

13:09 17 декабря Киев, Украина

В Кривом Роге из-под завалов дома, разрушенного в результате ракетного удара рф, спасатели достали тело погибшего полуторагодовалого ребенка. Об этом 17 декабря сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело 1,5-годовалго мальчика... Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них - четверо детей", - отметил он.

По словам Резниченко, ночью не утихали обстрелы Никопольщины. Оккупанты накрыли тяжелой артиллерией Червоногригорьевскую и Марганецкую общины. Повреждены дома и линии электропередач.

Напомним, вчера, 16 декабря россияне ударили ракетами по жилому дому в Кривом Роге