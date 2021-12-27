В Кривом Роге из жилого дома эвакуировали людей

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Послышался хруст и посыпалась штукатурка: в Кривом Роге эвакуировали людей из многоквартирного дома

Жители обратились к предприятию ГП "Кривбасстандартметрология" чтобы его специалисты установили фактическое состояние его строительных конструкций.



Из сообщения Департамента развития инфраструктуры города Харькова стало известно, что в Кривом Роге на улице Ивана Сирко начало рушиться перекрытие подъезда дома.



2 сентября поздно вечером жильцы дома услышали хруст в стене и начали выбегать из квартир.



"Аварийный первый подъезд только что разрушился в доме по улице Ивана Сирко, 31. Люди находятся на улице, у подъезда. Коммуникации пока не перекрывали", — сообщила депутат Криворожского городского совета Людмила Бурман.



По сообщениям, пострадавших нет. На место чрезвычайной ситуации прибыли спасатели ГСЧС и полиция. Людей эвакуировали из подъезда. В том числе и роженицу с младенцем.



"Поступило сообщение о хрусте стены и обвале штукатурки в первом подъезде. Организовано вывод 29 человек из первого подъезда. Их отведено в безопасное место", — сообщили в пресс- службе ГСЧС Кривого Рога.



Следует отметить, что проблема с перекрытием в доме уже давала о себе знать. Ранее здесь уже пошли трещины. Жители обратились к предприятию ГП "Кривбасстандартметрология" чтобы его специалисты установили фактическое состояние его строительных конструкций. Там обнаружили, что фундамент, наружные и внутренние несущие стены находятся в непригодном для нормальной эксплуатации состоянии. Перекрытия — в удовлетворительном состоянии.





Сейчас районная и городская власть решают, что делать с домом, по которому пошли трещины.



"Сейчас все контрольные маяки на месте. Но город поможет жителям дома, конструкция которого, по данным экспертизы, страдает из-за нарушения норм при его строительстве в конце 60-х годов", — заявил заместитель городского головы Александр Катриченко.



В ходе обследования здания, специалистами, которые прибыли на место было установлено, что ранее размещенные контрольные маяки на пятом этаже здания (где ранее были обнаружены трещины) находятся на месте. Серьезных конструктивных нарушений не выявлено.



Как сообщили в Департаменте развития инфраструктуры города, ранее уже были выявлены некоторые нарушения целостности этого здания — в частности трещины на 5-м этаже в одном из подъездов и уход на пролете лестничной площадки. Квартиры в доме находятся в собственности жильцов, а экспертиза установила, что повреждения происходят из-за нарушения норм, допущенных при строительстве "хрущевки" на слабых неустойчивых грунтах (плывуны) еще в конце 60-х годов. Несмотря на это, город взял на себя за счет городского бюджета подготовку проекта по усилению конструкций этого здания.



"Мониторинг осуществляется постоянно. Однако, проблемы с этим зданием, к сожалению, есть. Они подтверждены и экспертами. Город будет делать все максимально возможное, чтобы помочь людям решить проблему», — сказал Александр Катриченко.