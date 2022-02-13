В Кривом Роге блокирована работа майнинговой фермы

19:02 25 Май Киев, Украина

Для организации работы майнинговых ферм, помимо видеокарт, материнских плат и прочего, мошенникам понадобилось 12 блоков питания, которые были незаконно подключены к электросетям.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.



25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города.



Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.



Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.



В данное время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.