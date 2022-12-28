В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины
10:02 28 декабря Киев, Украина
В Луганской области захватчики начали принудительный процесс получения детьми гражданства россии. Об этом 28 декабря сообщили в областной военной администрации.
"В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганской области. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в отношении Украины и, одновременно, усилить собственную пропаганду", - подчеркнули в ОВА.
Отмечается, что вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином россии.
"Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт россии. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - подытожили в Луганской администрации.
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