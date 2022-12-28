В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины

10:02 28 декабря Киев, Украина

В Луганской области захватчики начали принудительный процесс получения детьми гражданства россии. Об этом 28 декабря сообщили в областной военной администрации.

"В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганской области. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в отношении Украины и, одновременно, усилить собственную пропаганду", - подчеркнули в ОВА.



Отмечается, что вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином россии.