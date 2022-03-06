В Кременчуге нашли тело мужчины, замотанное в ковер

В одном из спальных районов Кременчуга, под забором, в смотанном старом ковре было спрятано тело мужчины с ножевыми ранениями. Находку обнаружили 6 июня.
Об этом сообщила Кременчугская газета.
Отмечается, что труп был обнаружен под забором вблизи общежития, которое часто фигурирует в полицейских и пожарных сводках. По предварительным данным, на теле есть следы ножевого ранения.
Правоохранители совершили обход соседских домов, чтобы установить личность погибшего. Им оказался 27-летний мужчина.
Отмечается, что труп был обнаружен под забором вблизи общежития, которое часто фигурирует в полицейских и пожарных сводках. По предварительным данным, на теле есть следы ножевого ранения.
Правоохранители совершили обход соседских домов, чтобы установить личность погибшего. Им оказался 27-летний мужчина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии