В Краматорске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа
15:54 16 Сентябрь Киев, Украина
Полиция Краматорска
получила сообщение, о том, что в больнице находится двухлетний ребенок с травмами, полученными в следствии падения с высоты.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
"Следствие предварительно установило, что мать положила двухлетнего сына спать, а сама возилась на кухне. Услышав шум, поспешила в комнату. Оказалось, что малыш самостоятельно встал, добрался до окна и, опершись на москитную сетку, выпал с пятого этажа. Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями ", - говорится в сообщении.
По факту под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"
. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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