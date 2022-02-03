В Краматорске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

"Следствие предварительно установило, что мать положила двухлетнего сына спать, а сама возилась на кухне. Услышав шум, поспешила в комнату. Оказалось, что малыш самостоятельно встал, добрался до окна и, опершись на москитную сетку, выпал с пятого этажа. Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями ", - говорится в сообщении.