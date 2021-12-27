В кораблекрушении у берегов Туниса погибли более 40 мигрантов

13:21 17 Апрель Киев, Украина

Мигранты… Сколько бед нужно перенести человеку, ставшему мигрантом? А сколько людей гибнут, когда пытаются найти лучшую жизнь путем миграции. Об очередном печальном случае сообщила Международная организация по миграции. У побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.

Отмечается, что трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса. Из воды достали тела 41 человека.

Береговой охране удалось спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие – выходцы из Африки.

Поисковая операция продолжается.

Напомним, в начале марта у берегов Туниса утонуло 39 мигрантов, которые пытались добраться до берегов Италии. Среди утонувших были женщины и дети.

Незадолго до этого в Йемене при пожаре в центре содержания мигрантов погибло 60 человек.