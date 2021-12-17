В КНДР казнили чиновника, возглавлявшего дистанционное образование

08:51 11 Апрель Киев, Украина

Вопиющий факт из реалий тоталитарного режима. В Северной Корее правительство официально провело казнь высокопоставленного чиновника. Председателя комиссии по реализации программы дистанционного образования казнили из-за неэффективной работы этого органа. Об этом сообщает южнокорейское издание DailyNK со ссылкой на собственный источник в стране.

По официальной версии Пхеньяна, с момента создания структуры в 2020 году ей не удалось добиться каких-либо результатов. Департамент ЦК планирует в течение апреля провести проверки всех членов комиссии по реализации программы дистанционного образования на "следование идеологии".

Однако, как отмечает южнокорейское издание, чиновник возглавлявший программу дистанционного образования по фамилии Пак, занимался критикой политики властей вместе с некоторыми другими сотрудниками. Он якобы не единожды говорил о недостатке помещений и оборудования, которое требовалось для реализации поставленных перед ним целей.

Сообщается, что Пак несколько раз предлагал изменить ситуацию, выражал свое недовольство и предлагал другим работникам комиссии формально относиться к заседаниям.

Затем один из членов комиссии, декан юридического факультета Университет имени Ким Ир Сена, встретился с президентом вуза и главой министерства высшего образования, они обсудили ситуацию с дистанционным образованием.

По данным издания, декан сообщил, что в этой сфере не все "выполняется должным образом", и рассказал конкретные подробности деятельности Пака, об этом узнали в ЦК партии. Департамент организации и руководства в структуре ЦК после этого начал расследование в отношении комиссии.

На второй неделе марта Пака казнили, как утверждает издание, с формулировкой "за ведение антипартийной и антиреволюционной сектантской деятельности в сфере образования".

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, и призвал партийные ячейки исправить недостатки.