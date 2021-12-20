В Китае автобус с пассажирами слетел в водохранилище

15:40 07 Июль Киев, Украина





В сообщении говорится, что ДТП произошло около 11:45 по местному времени. Сейчас местная полиция пытается установить причину, по которой автобус на полной скорости выехал на встречную полосу, снес ограничительные заграждения и упал в водохранилище. китайской провинции Гуйчжоу в водохранилище упал пассажирский автобус . В результате аварии погиб 21 человек, еще 18 пострадали.В сообщении говорится, что ДТП произошло около 11:45 по местному времени. Сейчас местная полиция пытается установить причину, по которой автобус на полной скорости выехал на встречную полосу, снес ограничительные заграждения и упал в водохранилище.

Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе на момент аварии продолжают устанавливать. Проводилась масштабная спасательная операция, в ходе которой автобус достали из озера Хуншань. К спасательной операции были привлечены около 100 спасателей, среди которых 17 дайверов.