В Кировоградской области выпали целые сугробы града

Как и обещали синоптики, юг Украины подвергается сильным дождям и грозам, которые сопровождает выпадение обильного града. Такие осадки накрыли и Кировоградскую область. На полях из выпавшего града образовались сугробы.
Сообщается, что град выпал в Голованевском районе Кировоградской области. Очевидцы выставляют в сетях фото невиданного количества града.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области в нескольких населенных пунктах выпал крупный град, повредивший урожай на огородах.
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