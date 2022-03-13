В Кировоградской области выпали целые сугробы града

11:35 14 июня Киев, Украина

Как и обещали синоптики, юг Украины подвергается сильным дождям и грозам, которые сопровождает выпадение обильного града. Такие осадки накрыли и Кировоградскую область. На полях из выпавшего града образовались сугробы.

"Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас", - комментируют увиденное люди.

Сообщается, что град выпал в Голованевском районе Кировоградской области. Очевидцы выставляют в сетях фото невиданного количества града.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области в нескольких населенных пунктах выпал крупный град, повредивший урожай на огородах.