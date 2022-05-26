В Кирилловку привезли 30 единиц вражеской техники
10:01 26 мая Киев, Украина
По инфомации местных жителей Кирилловки, Мелитопольського района, оккупанты завезли 30 единиц своей техники.
Об этом сообщили вчера в Запорожской ОВА.
"По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы
. Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать прибежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске", - сообщают в ОВА.
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