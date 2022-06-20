В Кирилловке оккупанты заставляют предпринимателей открывать заведения

15:36 20 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном поселке городского типа Кирилловка в Запорожской области российские военные принуждают предпринимателей начать работу заведений, несмотря на отсутствие клиентов и опасность для отдыхающих.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В этом году в курортном поселке мало отдыхающих, ведь жители оккупированного Мелитополя, как отмечают журналисты, сейчас ездят в Кирилловку только на выходные на один день. Несмотря на малое количество людей в населенном пункте, работают некоторые заведения, а цены у них “необычайно низкие", не иначе, как владельцы в целях личной безопасности работают себе в убыток.
 
Судите сами. Порция супа, окрошки или борща в пляжном кафе обойдется в 25 грн. Средняя цена гарниров - 20 грн. До 40 грн стоит отбивная или котлета.
 
Вот только человеку думающему, совершенно понятно, что такие цены предоставлены мелитопольцам отнюдь не с широкого плеча оккупантов, а от безысходности владельцев кафе и баз отдыха.

В разговорах с журналистами местные предприниматели рассказали, что новая "власть" поставила перед ними условие - либо открывать базы, либо они будут проданы с аукциона. Вместе с этим россияне требуют платить "дань".
 
В свою очередь владельцы маленьких розничных палаток говорят, что в этом году не могут начать работу из-за нехватки необходимых товаров. Те же, у кого есть остатки товара с прошлого года, предпочитают не открывать торговые точки. Минимальная дань оккупантам с маленького киоска - 1000 гривен в месяц. А сдача комнат по 40 гривен с человека, едва ли сможет покрыть коммунальные услуги жителям поселка...
"Люди банально боятся, что, учитывая отсутствие отдыхающих, за месяц вряд ли удастся заработать даже на дань "властям", не то, что себе на жизнь", - уточняют журналисты.
 