В Кирилловке оккупанты заставляют предпринимателей открывать заведения

15:36 20 июня Киев, Украина





Об этом сообщает "РИА Мелитополь".



В этом году в курортном поселке мало отдыхающих, ведь жители оккупированного Мелитополя, как отмечают журналисты, сейчас ездят в Кирилловку только на выходные на один день. Несмотря на малое количество людей в населенном пункте, работают некоторые заведения, а цены у них “необычайно низкие", не иначе, как владельцы в целях личной безопасности работают себе в убыток. Во временно оккупированном поселке городского типа Кирилловка в Запорожской области российские военные принуждают предпринимателей начать работу заведений, несмотря на отсутствие клиентов и опасность для отдыхающих.Об этом сообщает "РИА Мелитополь".В этом году в курортном поселке мало отдыхающих, ведь жители оккупированного Мелитополя, как отмечают журналисты, сейчас ездят в Кирилловку только на выходные на один день. Несмотря на малое количество людей в населенном пункте, работают некоторые заведения, а цены у них “необычайно низкие", не иначе, как владельцы в целях личной безопасности работают себе в убыток.

Судите сами. Порция супа, окрошки или борща в пляжном кафе обойдется в 25 грн. Средняя цена гарниров - 20 грн. До 40 грн стоит отбивная или котлета.

Вот только человеку думающему, совершенно понятно, что такие цены предоставлены мелитопольцам отнюдь не с широкого плеча оккупантов, а от безысходности владельцев кафе и баз отдыха.



В разговорах с журналистами местные предприниматели рассказали, что новая "власть" поставила перед ними условие - либо открывать базы, либо они будут проданы с аукциона. Вместе с этим россияне требуют платить "дань".

В свою очередь владельцы маленьких розничных палаток говорят, что в этом году не могут начать работу из-за нехватки необходимых товаров. Те же, у кого есть остатки товара с прошлого года, предпочитают не открывать торговые точки. Минимальная дань оккупантам с маленького киоска - 1000 гривен в месяц. А сдача комнат по 40 гривен с человека, едва ли сможет покрыть коммунальные услуги жителям поселка...