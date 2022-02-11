В киевском ресторане произошел конфликт, который закончился стрельбой

Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции.

"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказал врио начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.