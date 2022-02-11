В киевском ресторане произошел конфликт, который закончился стрельбой
17:57 19 Май Киев, Украина
В столичном ресторане
на улице Ревуцкого подрались две компании, работник заведения пытался остановить драку, в результате чего получил огнестрельное ранение
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Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции.
"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказал врио начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.
Администратор ресторана получил ранение в живот, его забрала скорая.
Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, у которого изъяли оружие. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения.
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