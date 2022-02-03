В киевском парке разрушили мини-скульптуру. Это был проект-победитель «Общественного бюджета»

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На место вызвали полицию. Обследовали скульптуру, обнаружили на ней остатки оранжевой краски и след от удара. Сейчас есть предположение, что мини-копию дома ударил грузовик. парке «Кристерова горка» в Киеве повалили недавно установленную мини-копию дома садоводов Кристеров, сообщила автор проекта Инга Малко.На место вызвали полицию. Обследовали скульптуру, обнаружили на ней остатки оранжевой краски и след от удара. Сейчас есть предположение, что мини-копию дома ударил грузовик.

Как пишет Инга Малко, сама скульптура на Приорке не пострадала, только крепеж. Домик разобрали и спрятали. Восстановить планируется на неделе.



Мини-копию дома Кристера установили в 2021 году, это был проект-победитель «Общественного бюджета».



Дом Кристера – двухэтажный деревянный дом, расположенный в парке «Кристерова горка» по улице Осиповского, 2-а. Имеет статус памятки архитектуры местного значения. Этот дом принадлежал киевскому предпринимателю Вильгельму Кристеру, построившему его в 1880 году. Именно его семья активно занималась превращением Киева в город-сад.

В 2011 году здание частично разобрали якобы для того, чтобы реставрировать. С тех пор ее не восстановили.