В киевском парке "Партизанская слава" из ледяной воды спасены трое детей

Благодаря оперативной работе патрульных и реакции прохожих, в киевском парке "Партизанская слава" из ледяной воды были спасены три ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Происшествие случилось вчера днем. Инспекторы получили вызов о парнях и девочке, которые тонут в озере, в парке "Партизанская слава".
"За считанные минуты на месте был экипаж патрульных Валерий Бебко и Александр Лысенко. Напуганные очевидцы звали их на помощь. Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин уже бросился на спасение детей. Он вытащил из воды 12-летнюю девочку.
В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности. Времени на промедление не было, поэтому Александр Лысенко бросился в воду, чтобы спасти детей. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Патрульный вытащил одного из ребят на берег. Между тем Валерий Бебко взял в служебном автомобиле трос и бросил другом парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до приезда скорой инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свою сухую одежду и оказывали помощь. Дети объяснили, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками 14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу.
Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.
Происшествие случилось вчера днем. Инспекторы получили вызов о парнях и девочке, которые тонут в озере, в парке "Партизанская слава".
"За считанные минуты на месте был экипаж патрульных Валерий Бебко и Александр Лысенко. Напуганные очевидцы звали их на помощь. Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один из неравнодушных мужчин уже бросился на спасение детей. Он вытащил из воды 12-летнюю девочку.
В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности. Времени на промедление не было, поэтому Александр Лысенко бросился в воду, чтобы спасти детей. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Патрульный вытащил одного из ребят на берег. Между тем Валерий Бебко взял в служебном автомобиле трос и бросил другом парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до приезда скорой инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свою сухую одежду и оказывали помощь. Дети объяснили, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками 14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу.
Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.
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