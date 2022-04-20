В киевском торговом центре оборвался лифт с пассажиром

15:56 23 ноября Киев, Украина

В Святошинском районе столицы произошло ЧП, в одном из гипермаркетов оборвался лифт , в результате чего погиб 52-летний мужчина.

Как сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" , кабина лифта, в которой находился 52-летний грузчик торгового центра, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту. "Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало".



Отмечается, что сотрудник гипермаркета скончался еще до приезда "скорой помощи".