В киевском торговом центре оборвался лифт с пассажиром

В Святошинском районе столицы произошло ЧП, в одном из гипермаркетов оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний мужчина.
Как сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", кабина лифта, в которой находился 52-летний грузчик торгового центра, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту. "Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало".
Отмечается, что сотрудник гипермаркета скончался еще до приезда "скорой помощи".
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